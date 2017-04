‘Bayern-top zet vraagtekens bij trainingsmethode Ancelotti na bekereliminatie’

Door de 2-3 nederlaag tegen Borussia Dortmund werd Bayern München woensdagavond uitgeschakeld in de DFB-Pokal. Eerder werd Der Rekordmeister al geëlimineerd in de Champions League en dat zit clubpresident Uli Hoeness niet lekker. Volgens BILD is Hoeness niet te spreken over de fitheid van de spelers.

De clubpresident heeft intern zijn vraagtekens geplaatst bij de trainingsmethode van Carlo Ancelotti, zo schrijft de Duitse boulevardkrant. Een aantal spelers wilden individueel trainen, maar dit zou door de Italiaanse oefenmeester verboden zijn. Hij is bang dat de spelers vermoeid raken. In vergelijking met zijn voorganger Josep Guardiola traint Ancelotti aanmerkelijk minder.

Toch is er volgens voorzitter Karl-Heinz Rummenigge geen discussie over de positie van Ancelotti. “We zullen doen wat nodig is komende zomer, maar we gaan geen gekke dingen doen. Het is niet dat we onder druk van de publieke opinie allerlei rare fratsen uit gaan halen. Wij werken rationeel en in alle rust, dat heeft zich altijd terugbetaald”, zegt Rummenigge in gesprek met BILD.