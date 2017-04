‘Hij is een hele goede spits, maar ik denk dat Lukaku beter is’

Romelu Lukaku maakt dit seizoen veel indruk bij Everton en is momenteel topscorer van de Premier League. Daarmee zou de Belgische spits interesse hebben getrokken van Chelsea en Manchester United. Volgens Shaun Goater is Lukaku op dit moment beter dan Diego Costa, de huidige spits van the Blues.

“Als ik tussen die twee moet kiezen, ga ik toch voor Lukaku. Hij presteert nog niet zo constant, maar ik vind hem beter dan Diego Costa. Lukaku is pas 23, dus er zit nog heel veel rek in komende jaren”, stelt de oud-spits van onder meer Manchester City in gesprek met Sky Sports. Als Chelsea hem binnen wil halen, zal het wel diep in de buidel moeten tasten.

Everton wil naar verluidt zo’n 115 miljoen euro ontvangen voor de topschutter. “Hij is een afmaker, kan de bal vasthouden. Dat is erg belangrijk voor een team. Lukaku kan redelijk goed afmaken, al kan hij dat nog verbeteren”, gaat Goater verder. “Diego Costa is 28 en zit momenteel op de toppen van zijn kunnen. Hij is een hele goede spits, maar ik denk dat Lukaku beter is.”