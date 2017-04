‘Wij kunnen die gasten worden die historie schreven voor Vitesse’

Milot Rashica is aan zijn tweede seizoen bij Vitesse bezig en kan die jaargang zondag afsluiten met een prachtig hoogtepunt. De Arnhemmers treden dan in de finale van de KNVB Beker aan tegen AZ en kunnen, in het jaar dat de club zijn 125-jarig jubileum viert, de eerste prijs uit de clubgeschiedenis veroveren.

“Voor iedereen bij de club en in Arnhem is dit een heel speciale wedstrijd. Voor hen moeten wij als spelers alles geven. Dit is wel een finale, hè! Even iets anders dan een doorsnee duel in de Eredivisie”, vertelt hij in gesprek met De Telegraaf. Rashica scoorde dit seizoen pas twee keer, maar vindt dat hij, mede doordat hij meer assists geeft, nog steeds van waarde is voor het team.

Wat hem betreft maakt het dan ook niet uit hoe de finale gewonnen wordt, als er maar gewonnen wordt. Vitesse is er volgens de Kosovaars international helemaal klaar voor: “Het is een finale, echt 50/50. Wij kunnen die gasten worden die historie hebben geschreven voor Vitesse. Hoeveel motivatie wil je hebben?”