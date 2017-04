‘Ik moest Kluivert even laten zien: ‘Niet nu en niet hier, jongen’’

Ridgeciano Haps is bij AZ inmiddels uitgegroeid tot een van de beste linksbacks van de Eredivisie, maar het had ook anders kunnen lopen voor de verdediger. Haps moest weg bij de jeugdopleiding van Ajax en leek ook bij AZ te moeten vertrekken toen hij in eerste instantie weigerde zich om te laten scholen tot verdediger.

Het gedwongen vertrek uit Amsterdam noemt hij in het Algemeen Dagblad een van de omslagpunten in zijn leven: “Een droom viel in duigen. Mijn ouders hebben mij er toen bovenop geholpen. Dat ik daarna bij AZ weg moest omdat ik niet als linksback wilde spelen, was al veel minder erg. Het geloof in mezelf is nu eenmaal heel groot. Mentaal ben ik supersterk.”

Inmiddels voelt hij zich helemaal op zijn plek als linksback en durft hij ook uit te delen, bijvoorbeeld toen Justin Kluivert hem net een keer te vaak voorbij probeerde te gaan: “Tja, iedereen had het over hem. Dan moet ik even laten zien: niet nu en niet hier, jongen. Inmiddels word ik net zo blij van een geslaagde tackle als van een mooie actie.” Haps ziet bij Ajax overigens dat Daley Sinkgraven hetzelfde doormaakt als hij deed bij AZ: “Ik zie nog aan hem dat hij het eigenlijk niks vindt, die positie. Dat komt nog wel, ik had het eerst ook. Later kom je er pas achter hoe leuk het is.”