Bayern sprak met Ödegaard: ‘Maar het was beter om in Noorwegen te blijven’

Het had niet veel gescheeld, of Martin Ödegaard had in 2015 bij Bayern München getekend. De Duitse topclub vond het echter beter voor de ontwikkeling van de middenvelder dat hij in Noorwegen zou blijven. Uiteindelijk koos de Noor voor een overstap naar Real Madrid.

“Ik sprak een aantal keer met zijn vader en zei dat het beter zou zijn als hij bij Strömsgodset zou blijven. Martin is ook hier in München geweest”, zegt Bayern-scout Björn Andersson tegenover Lundh’s podcast. “Maar ze kozen voor Real Madrid en wie kan zoveel geld weerstaan. Zeg dat je vijftig miljoen euro krijgt voor een vierjarig contract, daar bedank je toch niet voor?”

“Martin moet ergens een nieuwe start maken, het is nog niet te laat”, vervolgt Andersson. “De vraag is of hij dat kan doen. Het is niet zo dat zijn voetbalkwaliteiten verdwenen zijn. Maar het is een mentale kwestie en het blijft afwachten hoe hij zich ontwikkelt. Iemand moet hem op weg helpen.”