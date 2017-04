‘De deplorabele staat van ons voetbal is een gevolg van gedrag KNVB’

Er gaat geen dag voorbij of de KNVB is (negatief) in het nieuws en Valentijn Driessen houdt technisch directeur Hans van Breukelen en interim-directeur Jean-Paul Decossaux daar voor verantwoordelijk. “Ze zijn niet op hun taak berekend”, schrijft de verslaggever in zijn column voor De Telegraaf.

Driessen schrijft dat het niet verstandig was om Danny Blind te ontslaan zonder een ‘plan B’ achter de hand te hebben en voegt eraan toe dat er ‘ongevraagde en ongewilde slachtoffers’ zijn geworden in de personen van onder anderen Henk ten Cate, Ron Jans, Fred Rutten en Fred Grim. Hij stipt daarnaast aan dat nu Dick Advocaat weer terugkeert bij de KNVB, de bond ‘alles recht praat wat krom is’.

De huidige trainer van Fenerbahçe leverde zijn contract bij de KNVB immers eerder in om aan de slag te gaan bij de club in Aziatisch Istanbul. De KNVB was daar kritisch over, maar gaat vanaf dinsdag dus opnieuw in zee met De Kleine Generaal. Driessen stelt vast dat de leiding niet genoeg kwaliteit heeft, dat de commissarissen Simon Kelder en Erik Mulder ‘bij gebrek aan gewicht omhoog zijn gevallen’ en dat bondsvoorzitter Michael van Praag ‘niemand in de hand’ heeft.

“Dat de KNVB gelijke tred houdt met de deplorabele staat van het Nederlandse voetbal is niet vreemd, maar een zaak van oorzaak en gevolg”, concludeert de journalist. De KNVB lijkt Advocaat komende dinsdag aan te willen stellen als opvolger van Blind en de ervaren oefenmeester lijkt in ieder geval te zullen worden bijgestaan door Ruud Gullit. Toen Henk ten Cate aangaf Gullit als zijn assistent te willen, liet de KNVB hem weten daar geen fiducie in te hebben. De combinatie Advocaat-Gullit zou binnen de KNVB dan wel weer over voldoende steun kunnen rekenen.