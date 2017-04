Mourinho wijst naar Agüero: ‘Een ervaren, slimme Argentijnse voetballer’

Marouane Fellaini deelde Sergio Agüero donderdagavond een lichte kopstoot uit en kreeg daar zijn tweede gele kaart voor. De middenvelder lijkt de duels met Swansea City, Arsenal en Tottenham Hotspur nu te moeten missen en was na afloop ‘erg teleurgesteld’, zo vertelde José Mourinho.

“Hij heeft het gevoel dat hij rood heeft gekregen omdat hij Marouane Fellaini heet. Ik heb met Martin Atkinson (de scheidsrechter, red.) gesproken en hij vertelde dat hij het rood vond. Ik heb het niet gezien, maar ik gok dat er wat van een rode kaart bij zat en wat van een erg ervaren, slimme Argentijnse voetballer”, doelde Mourinho op Agüero.

De manager uit Portugal voegde er overigens nog aan toe dat Timothy Fosu-Mensah, die na 86 minuten in het veld was gekomen voor Henrikh Mkhitaryan, een schouderblessure heeft opgelopen en de eerstkomende tijd dus niet in actie kan komen voor Man United. Het rode voetbalbolwerk staat nu met 64 punten op de vijfde plaats in de Premier League.