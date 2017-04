Man United ontsnapt aan nederlaag in derby; Fellaini pakt rood

Manchester City en Manchester United hebben de punten donderdagavond gedeeld. De thuisploeg kwam veel beter voor de dag dan de tegenstander, maar slaagde er niet in om David de Gea te verschalken. Gabriel Jesus werkte de bal in blessuretijd wel achter de doelman, maar stond buitenspel en daardoor bleef het 0-0. Marouane Fellaini pakte in een tijdsbestek van negentien seconden twee gele kaarten.

José Mourinho won slechts vier van zijn achttien ontmoetingen met Josep Guardiola en hoopte donderdagavond dus weer een keer aan het langste eind te trekken. Zijn elftal was in de eerste helft echter de onderliggende partij en mocht van geluk spreken dat men met een brilstand aan de thee kon. Met name Sergio Agüero had het vizier niet op scherp staan en hij had de score al na negen minuten kunnen openen, maar trapte na een voorzet van Kevin De Bruyne tegen de paal. Alleen Tottenham Hotspur raakte dit seizoen in de Premier League vaker het aluminium dan Manchester City: twintig om negentien keer.

VIDEO | Marouane Fellaini pakt eventjes twee keer geel in één minuut na deze kopstoot tegen Sergio Aguero! Geplaatst door voetbalzone op donderdag 27 april 2017

Man United werd in het grootste gedeelte van de eerste 45 minuten op de eigen helft vastgezet en werd pas na 25 minuten voor het eerst serieus gevaarlijk toen Henrikh Mkhitaryan van dichtbij op Claudio Bravo schoot. De doelman had de voorzet van Anthony Martial daarvoor in de voeten geduwd van Mkhitaryan en maakte met zijn redding dus een fout goed. Agüero liet in het vervolg nog twee mogelijkheden onbenut en aan de andere kant had Ander Herrera er eigenlijk 0-1 van moeten maken, maar de middenvelder kopte na een vrije trap van Marcus Rashford bij de tweede paal naast.

In de tweede helft veranderde er niet veel aan het spelbeeld: Man City domineerde het balbezit en het speltempo en de bezoekers van manager Mourinho konden eigenlijk alleen maar tegenhouden. Onder anderen De Bruyne en Agüero deden pogingen om De Gea te verschalken, maar zij scoorden niet. In de slotfase leek het dan toch nog goed te komen voor de blauwhemden: Fellaini werd na een kopstoot jegens Agüero van het veld gestuurd en daarna kopte Gabriel Jesus raak na een voorzet van Agüero. De Braziliaan stond echter buitenspel en daardoor ging het feest voor het ‘blauwe’ Manchester niet door.