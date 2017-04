‘Het verbaast me niks, Van Breukelen heeft het altijd moeilijk’

Hans van Breukelen trad in juli vorig jaar in dienst als technisch directeur bij de KNVB, maar de voormalig doelman heeft nog niet iedereen weten te overtuigen van zijn kwaliteiten als beleidsmaker. Wim Kieft haalt donderdag hard uit naar Van Breukelen, die het momenteel niet gemakkelijk heeft in zijn zoektocht naar een nieuwe bondscoach voor het Nederlands elftal.

Van Breukelen leek aanvankelijk met Henk ten Cate in zee te gaan, maar nadat hij bedankte voor de eer, is Dick Advocaat nu de favoriet om de opvolger te worden van de vorige maand ontslagen Danny Blind. "Het verbaast me niks dat Hans van Breukelen het moeilijk heeft. Hij heeft het elke keer moeilijk", zegt Kieft tegenover De Telegraaf.

"Uiteindelijk zijn ze bij twee logische kandidaten uitgekomen", erkent de oud-international evenwel. "Het zijn twee goede coaches. Ten Cate staat voor aantrekkelijk voetbal en Advocaat is een heel goede trainer en een heel goede coach. Dat is het lastig, maar hoe dit nu allemaal gaat, is niet handig. De strategie die hij nu volgt, moet Van Breukelen zelf maar toelichten."

Mocht Advocaat daadwerkelijk worden aangesteld door de KNVB, dan zal hij vermoedelijk worden bijgestaan door Ruud Gullit. "Advocaat heeft Van Breukelen eerder in de steek gelaten toen hij assistent was en naar Fenerbahçe ging. Hij piepelde Van Breukelen. Ruud noemde Hans eerder onbetrouwbaar. Je kan zeggen dat het knap is van Hans dat hij zich hier allemaal overheen zet... Maar het is heel erg rommelig", aldus Kieft.