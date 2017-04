‘Hij deelde een 17-jarige Pogba schoppen uit om hem uit te testen’

Paul Pogba vertrok bij Manchester United omdat hij in zijn ogen te lang moest wachten op een serieuze kans in het eerste elftal van Sir Alex Ferguson, maar via Juventus keerde de middenvelder later terug op Old Trafford. Nemanja Vidic stond met Pogba op het trainingsveld en zag toen al diens potentie.

“Pogba was zeventien jaar oud en was al net zo fysiek als nu”, aldus Vidic in een interview met ESPN. De oud-verdediger geeft daarin aan dat de Frans international op het trainingsveld niet werd gespaard; onder anderen Paul Scholes zocht hem op. “Scholes kon hem wel eens een schop uitdelen en hem uittesten en dat deed hij dan ook. Scholes had een winnaarsmentaliteit en maakte duidelijk dat hij niet op het trainingsveld stond om vrienden te maken. We trainden hard en zwaar.”

“Scholes had in wedstrijden ook altijd zoiets van: ‘als je mij schopt, schop ik jou’. We vochten iedere dag keihard en hoefden ons voor een wedstrijd niet eens extra op te laden omdat we gewoon altijd al scherp waren. Doordat Man United veel van die spelers had, was men zo sterk”, aldus de 35-jarige Vidic, die driehonderd wedstrijden in het eerste van Man United speelde. De Serviër zette vijftien maanden geleden een punt achter zijn carrière.