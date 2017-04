Ajax-talent droomt: ‘Je ontwikkelt een hechte band met die jongens’

Pelle Clement maakt dit seizoen regelmatig zijn opwachting bij Jong Ajax en speelde ook al vier wedstrijden in de hoofdmacht van de Amsterdammers. De twintigjarige vleugelaanvaller hoopt spoedig op een definitieve doorbraak in het hoogste keurkorps.

"Het lijkt me fantastisch om met sommige van mijn huidige teamgenoten in het eerste elftal te mogen spelen", vertelt Clement op de officiële website van Ajax. De geboren Amsterdammer is afkomstig uit de jeugdopleiding van Ajax, waarin hij onder anderen speelde met Abdelhak Nouri en Jaïro Riedewald. "Je ontwikkelt echt een hechte band met jongens waarmee je in de jeugd al lichting na lichting de opleiding hebt doorlopen. Al die jaren leeft iedereen voor die ene droom: spelen in Ajax 1. Als je dat dan met je jeugdvrienden mag doen zou het nog meer glans krijgen."

Clement speelde dit seizoen in de Jupiler League al 21 wedstrijden voor de beloften en was daarin goed voor vijf doelpunten. In oktober vorig jaar debuteerde hij in de hoofdmacht in de bekerwedstrijd tegen Kozakken Boys, waarin hij direct tweemaal wist te scoren. Daarna volgden nog optredens tegen NEC (competitie), Panathinaikos (Europa League) en SC Cambuur (KNVB-beker).