‘Ik denk niet dat NEC er veel mee opschiet als ik mijn contract inlever’

Bij NEC is de spanning te snijden na het ontslag van Peter Hyballa eerder deze week. De Duitse oefenmeester werd maandag op straat gezet door de clubleiding na de tegenvallende resultaten van de laatste maanden. Edwin de Kruijff stelde Hyballa persoonlijk op de hoogte van diens ontslag, zo onthult de technisch manager van de Nijmegenaren.

"Dat wilde ik zelf graag, omdat ik een goede band heb met Peter. En omdat ik zelf ook het gevoel heb dat ik gefaald heb. Ik ben er nog niet zo lang, maar ook ik ben er niet in geslaagd de boel op de rit te krijgen", zegt de beleidsmaker in Voetbal International. De Kruijff is sinds november vorig jaar als technisch manager actief in De Goffert en is ook kritisch over zijn eigen functioneren. "Ik denk alleen niet dat de club er veel mee opschiet als ik nu mijn contract inlever."

NEC maakte daags na het ontslag van Hyballa bekend dat assistent-trainer Ron de Groot het seizoen zal afmaken als eindverantwoordelijke. Hij zal worden bijgestaan door oud-voetballer Patrick Pothuizen. "Garanties dat het beter zal gaan, hebben we niet", erkent De Kruijff. "De garantie dat we met Peter nog wel punten zouden pakken evenmin. Als mens en als trainer vind ik hem echt uitstekend. Ik heb nog steeds vertrouwen in zijn aanpak, hoe gek het ook klinkt. Maar het feit is dat die bij ons niet meer tot resultaten leidde." NEC staat met nog twee competitiewedstrijden voor de boeg op een zeventiende plaats in de Eredivisie. De achterstand op nummer vijftien Roda JC Kerkrade bedraagt twee punten.