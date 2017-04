Tegenstander van Ajax wil toeslaan in Amsterdam

Huub Stevens staat ervoor open om als adviseur aan de slag te gaan bij Roda JC Kerkrade. De trainer in ruste wil echter wel gevráágd worden. (Eindhovens Dagblad)

Olympique Lyon is bijzonder gecharmeerd van de aanvaller, die dit seizoen door Ajax wordt gehuurd van Chelsea.

Arsenal heeft momenteel bezoek van een afvaardiging van Barcelona. De vertegenwoordigers van de Catalanen zijn in Londen om de transfer van Héctor Bellerín af te ronden. (Diario Gol)

José Mourinho heeft een eerste gesprek met Raphaël Varane achter de rug. De Portugees wil dat de verdediger volgend seizoen op Old Trafford speelt. (Don Balón)