Ex-Mancunian dankt interlandloopbaan aan spel: ‘Hij zag mij in FM’

Jonny Evans heeft inmiddels al 57 interlands voor de nationale ploeg van Noord-Ierland gespeeld, maar de verdediger van West Bromwich Albion had zijn eerste uitverkiezing voor the Green & White Army naar eigen zeggen te danken aan het populaire voetbalsimulatiespel Footbal Manager. Evans maakte in 2006 op achttienjarige leeftijd zijn debuut in een EK-kwalificatiewedstrijd tegen Spanje.

De stopper werd op dat moment door het Belgische Royal Antwerp gehuurd van Manchester United, maar stond toen nog niet op de radar bij toenmalig bondscoach Lawrie Sanchez. Op aanraden van assistent-trainer Terry Gibson werd Evans bij de groep gehaald voor het duel met Spanje. "Gibson heeft me later verteld waarom ik toen opgeroepen ben. Sanchez wist niets over mij op dat moment", vertelt Evans in Big Interview.

"Gibson vertelde me: 'We wisten niets over jou, maar mijn zoon heeft jou zien spelen in het spel Footbal Manager'", vervolgt Evans. "Die zoon heeft mij weer aanbevolen bij Gibson en Gibson heeft mij op zijn beurt weer aanbevolen bij de bondscoach. Dat is hoe het is gegaan. Uiteindelijk speelde ik de wedstrijd en wonnen we met 3-2, dankzij een hattrick van David Healy."