Icoon erkent: ‘Ik had op zulke momenten de tranen in mijn ogen staan’

Daniele De Rossi stond in het verleden in de belangstelling van clubs als Chelsea, Manchester United en Real Madrid, maar de verdediger annex middenvelder bleef AS Roma altijd trouw. Dat betekent niet dat de 33-jarige De Rossi een transfer nooit heeft overwogen, zo geeft hij donderdagavond te kennen in een interview met het magazine Undici.

“Het enige wat mij spijt aan het feit dat ik bij Roma ben gebleven, is dat ik nooit heb ervaren om in de atmosfeer van een ander land te voetballen. Landen als Engeland of Spanje. Dat had ik wel graag mee willen maken”, aldus De Rossi. “Ik heb altijd beseft dat mijn beslissingen met het oog op ‘mijn professionele carrière’ verkeerd waren. Ik heb mijn keuzes altijd gemaakt op basis van onbaatzuchtigheid en de liefde voor het tenue en de supporters.”

De Rossi was een aantal keer in zijn loopbaan realtief dicht bij een overstap, maar op die momenten werd hij steevast erg emotioneel. “Als ik dan het veld kwam oplopen in een Roma-shirt en eraan dacht dat het mijn laatste wedstrijd in Stadio Olimpico zou kunnen zijn, had ik de tranen in mijn ogen staan. Op zulke momenten realiseerde ik mij dat ik gewoon niet zonder Roma kon”, gaat de 112-voudig international van Italië verder.

De Rossi won met AS Roma twee keer de Coppa Italia en één keer de Supercoppa en met de nationale ploeg sleepte hij onder meer het WK van 2006 in de wacht. Na dat toernooi had hij de clubs voor het uitkiezen: “Mijn mobiele telefoon explodeerde; iedere dag was er wel een andere club die mij wilde. Er was zelfs een voorzitter die mij een blanco cheque aanbood. Prachtig, maar aan het einde van de rit voelde ik mij vreselijk bij de gedachte dat ik Rome zou verlaten.” De Rossi’s contract loopt nog door tot het einde van het seizoen.