Huurling wellicht langer bij Heerenveen: ‘Maar ik hoop bij Anderlecht te slagen’

Wout Faes wordt tot het einde van dit seizoen door sc Heerenveen gehuurd van Anderlecht en is inmiddels een vaste waarde in de defensie van de Friezen. De negentienjarige Belg droomt nog altijd van een doorbraak bij Anderlecht, maar zegt niet onwelwillend te staan tegenover een langer verblijf in het Abe Lenstra Stadion.

Faes was in de laatste vier wedstrijden van Heerenveen telkens basisspeler. "Als ik volgend seizoen bij Anderlecht geen basisplaats kan veroveren en bij Heerenveen spelers vertrekken, zou ik wel weer naar Heerenveen terug willen keren", geeft de stopper aan in gesprek met FeanFan Magazine. “Maar natuurlijk hoop ik bij Anderlecht te slagen. Ik wil bewijzen dat ik het niveau aankan."

De jongeling werd in 2012 door Anderlecht weggehaald uit de jeugdopleiding van Lierse SK, maar wacht nog altijd op zijn debuut in de hoofdmacht van de Brusselse club. "Anderlecht wilde mij alleen voor een half jaar verhuren, ze wilden geen optie voor nog een jaar in mijn huurcontract", legt Faes uit. "Dit is positief, omdat ze hiermee hun vertrouwen naar mij uitspreken, maar ook spijtig omdat ik in Heerenveen veel leer. In de paar maanden dat ik hier ben, ben ik met sprongen vooruitgegaan."