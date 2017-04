‘Advocaat is een prima trainer, maar het publiek is het niet vergeten’

Dick Advocaat lijkt de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal te worden. De huidige trainer van Fenerbahçe zou de favoriet van de KNVB zijn om de vorige maand ontslagen Danny Blind op te volgen, maar journalist Willem Vissers plaatst zijn vraagtekens achter de vrijwel zekere aanstelling van de 69-jarige Hagenees.

Advocaat was vorig jaar drie maanden lang als rechterhand van Blind verbonden aan Oranje, maar ging toen onverwachts in op een aanbod van Fenerbahçe. "Een vreemde keuze hoor, want hij heeft de zaak toch behoorlijk in de steek gelaten", zegt Vissers in De Volkskrant over de serieuze interesse van de KNVB in de Kleine Generaal. "Net toen Blind zijn zwakke punten had erkend, dat hij de spelers niet echt op scherp kon stellen en daar hulp bij nodig had, besloot Advocaat toch naar Turkije te gaan."

Voor zijn periode bij Fenerbahçe was Advocaat kort de eindverantwoordelijke bij Sunderland, de nationale ploeg van Servië, AZ en PSV. "Neem zijn cv van de laatste jaren van Advocaat: hij komt en gaat weer weg", vervolgt Vissers. "Of hij heeft geen rust in de kop, of hij is te opportunistisch, of hij kiest gewoon voor geld. Dat kan ook. Prima trainer hoor, dat wel. Maar ik zou met deze voorgeschiedenis nooit voor Advocaat kiezen. Ook het publiek is dit niet vergeten."