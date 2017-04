Gerrard maakt promotie: ‘Het is tijd dat ik een stap maak’

Steven Gerrard gaat per 1 juli aan de slag als trainer van Liverpool Onder-18, zo heeft de club uit de Premier League donderdagavond bekendgemaakt. De oud-middenvelder was sinds februari als jeugdcoach al werkzaam binnen de jeugdopleiding van the Reds.

De 36-jarige Gerrard volgt Neil Critchley op, die de honneurs gaat waarnemen bij de beloften van de huidige nummer vijf van de hoogste afdeling van Engeland. “Ik heb het tot dusver erg naar mijn zin gehad bij de jeugdopleiding en heb al veel geleerd. Het is tijd dat ik een stap maak en dat ik mijn eigen ploeg ga coachen”, legt de icoon uit op de clubwebsite.

Hoofd jeugdopleiding Alex Inglethorphe is blij met de nieuwe functie voor Gerrard: “Hij brengt onschatbare waarde en kennis met zich mee en heeft de jonge spelers al voortreffelijk geholpen. Het is het perfecte moment voor hem om een nieuwe stap te maken in zijn trainersloopbaan. De spelers van de Onder-18 kunnen veel van Gerrard leren en we zijn ervan overtuigd dat Gerrard in zijn nieuwe rol een succes wordt”, klinkt het.

Gerrard zal zodoende voor het eerst op eigen benen gaan staan als manager, nadat hij in november vorig jaar een punt zette achter zijn roemruchte spelersloopbaan. De clubicoon is afkomstig uit de jeugdopleiding van Liverpool en debuteerde in november 1998 in de hoofdmacht. Gerrard zou uiteindelijk 710 wedstrijden spelen voor the Reds, waarin hij goed was voor 186 doelpunten.

Na het seizoen 2014/15 kwam er een einde aan het tijdperk van Gerrard bij Liverpool, waarmee hij onder meer tweemaal de FA Cup en een Champions League-titel won. De voormalig middenvelder koos voor een avontuur in de Verenigde Staten bij Los Angeles Galaxy en zou in 2016 uiteindelijk definitief de schoenen aan de wilgen hangen. Voor de nationale ploeg van Engeland was Gerrard goed voor 114 interlands, waarin hij 21 maal doel wist te treffen.