Henry hard voor Arsenal: ‘Hij is de enige die nu bij Tottenham zou spelen’

Tottenham Hotspur staat momenteel tweede in de Premier League en heeft maar liefst veertien punten meer dan Arsenal, dat op een zesde positie staat en kwalificatie voor de Champions League mis dreigt te lopen. De twee aartsrivalen treffen elkaar zondag voor de North London Derby en clubicoon Thierry Henry heeft zijn twijfels bij het team van Arsène Wenger.

“Voor mij als Arsenal-man is dit een moeilijke tijd, maar je moet ook eerlijk zijn. Op dit moment is Alexis Sánchez de enige speler die bij Tottenham in de basis zou staan zonder dat mensen zeggen: ‘Hoe komt het nou dat hij wordt opgesteld?’”, vertelt de Fransman bij Sky Sports. “Wat betreft de andere spelers, ik denk dat mensen het daar niet mee eens zouden zijn... Maar dat betekent niet dat Tottenham eenvoudig gaat winnen.”

“Als ik in deze situatie naar White Hart Lane zou gaan, terwijl de fans denken: ‘We kunnen geen grote uitwedstrijden winnen’, en we kunnen ervoor zorgen dat zij geen kampioen worden, dan zou ik die dag wakker worden en denken: ‘Vandaag wordt mijn dag’”, sluit Henry af. The Spurs staan momenteel vier punten achter koploper Chelsea, dat zelf dinsdagavond met 4-2 wist te winnen van Southampton.