Guardiola: ‘Het is bijzonder dat het pas na negen seizoenen gebeurt’

Josep Guardiola vindt zichzelf geen slechtere trainer dan in zijn periodes bij Barcelona en Bayern München. In Spanje en Duitsland reeg de oefenmeester de prijzen aaneen, maar in zijn eerste seizoen bij Manchester City moet Guardiola zich tevreden stellen zonder eremetaal. Voor het eerst in negen seizoenen sluit Guardiola een seizoen af zonder prijs.

"Ik ben geen slechtere trainer omdat ik geen kampioen ben geworden", stelt de Spanjaard in gesprek met Sky Sports. Guardiola voelt zich zelfs een betere trainer dan toen: hij heeft veel geleerd en ervaring opgedaan. "Ik weet nu beter hoe ik met bepaalde situaties moet omgaan. Het is bijzonder dat het pas na negen seizoenen gebeurt. Dat is wat ik heb geleerd. Ik heb het geprobeerd, maar ik was er niet toe in staat."

Volgens Guardiola zijn er 'fantastische ploegen', bijvoorbeeld in Spanje, die dit seizoen geen prijs pakken. "Dat zie je in heel Europa. Ik werk niet voor een club die veel prijzen heeft gewonnen, zoals Barcelona, Bayern München, Real Madrid, Internazionale, Juventus of AC Milan. Je moet jezelf steeds blijven verbeteren om net zoveel prijzen te gaan pakken als clubs zoals Manchester United, Chelsea en Liverpool. Die hebben meer historie dan wij."