Bayern doet definitief zaken met Juve: ‘Hij is belangrijk voor toekomst’

Kingsley Coman speelde de afgelopen twee seizoenen al op huurbasis voor Bayern München en de twintigjarige Fransman weet vanaf donderdag definitief waar hij aan toe is. Der Rekordmeister laat via de officiële kanalen namelijk weten dat het zaken heeft gedaan met Juventus en de vleugelspeler voor 21 miljoen euro definitief inlijft.

Dat bedrag werd twee jaar geleden opgenomen in het huurcontract van Coman. Bayern moest voor 1 mei van dit jaar laten weten of het definitief in zee wilde gaan met de aanvaller. Algemeen directeur Karl-Heinz Rummenigge toont zich verheugd met de deal: “Coman is een belangrijke speler voor de toekomst van ons team. Hij is een veelbelovende speler met enorm veel potentie. We weten zeker dat hij ons de aankomende jaren verder zal helpen.”

Coman maakte in 2013 zijn debuut in het profvoetbal in het shirt van Paris Saint-Germain. Hij trok een jaar later transfervrij naar Juventus, dat hem in 2015 weer op huurbasis naar Duitsland stuurde. De Fransman is na Niklas Süle en Sebastian Rudy, die beiden over komen van TSG Hoffenheim, de derde officiële aanwinst voor het komende seizoen voor Bayern.