Wereldwijde primeur bij bekerfinale: ‘Hiermee zijn we de eerste bond’

De KNVB experimenteerde dit seizoen al geregeld met videoscheidsrechters en doellijntechnologie en zondag zullen deze technieken in de bekerfinale in De Kuip voor het eerst samenkomen. AZ en Vitesse krijgen zodoende te maken met een wereldwijde primeur.

“Er zal zowel van doellijntechnologie als een videoscheidsrechter gebruik worden gemaakt. Hiermee zijn we de eerste nationale bond die beide technologische hulpmiddelen in een officiële finale toepast”, brengt operationeel directeur betaald voetbal Gijs de Jong via de officiële kanalen van de bond naar buiten.

FIFA-baas Gianni Infantino liet onlangs weten dat tijdens het WK van 2018 in Rusland voor het eerst gebruik zal worden gemaakt van videoscheidsrechters. Dit nieuws is ook in goede aarde gevallen bij de KNVB: “Zijn uitspraken sluiten naadloos aan op de ambitie van de KNVB. Als bestuurders hebben wij onze verantwoordelijkheid om voetbal eerlijker te maken en de scheidsrechter te helpen met de middelen die ons anno 2017 ter beschikking staan”, vertelt De Jong.