Verbazing bij PSG over Monaco en Lyon: ‘Spelers van Lyon zaten te lachen’

Marco Verratti heeft geen begrip voor de beslissing van AS Monaco-trainer Leonardo Jardim om een veredeld C-elftal op te stellen in de halve finale van de Coupe de France. Woensdagavond trad Monaco voornamelijk aan met jeugdspelers tegen Paris Saint-Germain, wat leidde tot een 5-0 nederlaag. Monaco hechtte meer waarde aan de Ligue 1 en de Champions League.

"Ik genoot ervan omdat we de finale hebben bereikt. Maar als ik een speler van Monaco was, zou ik me hebben geërgerd aan de club", vertelt Verratti aan Le Figaro. "Ik wil altijd winnen. Je krijgt niet iedere dag de kans om een halve finale te spelen. Het is niet makkelijk om zo ver te komen. Als het lukt, is het beter om serieus mee te doen en niet met jeugdspelers op het veld te staan. Het getuigt niet van respect voor de Coupe de France."

Jardim gaf zijn spelers rust in de aanloop naar de thuiswedstrijd tegen Toulouse van zaterdag en het Champions League-duel met Juventus, op woensdag. Verratti hoopt dat Monaco succesvol blijft in Europees verband. "We zijn blij voor ze. Het is voor een Franse club niet eenvoudig om de halve finale van de Champions League te bereiken. Ik hoop dat ze doorstoten naar de finale en de trofee winnen. Waarom niet?"

Beide teams hebben tachtig punten verzameld, maar Monaco heeft een duel tegoed en is daarom titelfavoriet. Zondag won Monaco nog met 1-2 bij Olympique Lyon en na die wedstrijd weet Verratti niet of hij nog gelooft in de titel, zegt de spelmaker. "De manier waarop Lyon speelde was een beetje... Het was niet heel gebruikelijk. Ik zag spelers van Lyon lachen op het veld. Dat was niet het geval toen wij tegen ze speelden. Maar als Monaco kampioen wordt, dan hebben ze het verdiend."