Totti: ‘Ik kon niet geloven dat ik degene was die hij uitkoos’

Francesco Totti speelt al zijn gehele loopbaan bij AS Roma en beleeft dit jaar zijn 25-jarig jubileum bij het eerste elftal van de Romeinen. Il Bimbo d’Oro won met zijn grote liefde een landstitel in 2001, tweemaal de Coppa Italia en eveneens twee keer de Supercoppa Italia. Totti werd in het verleden in verband gebracht met andere clubs en was in 2003 dicht bij een transfer naar Real Madrid. Hij is echter blij dat hij de club nooit verlaten heeft.

“Mijn debuut? Dat was een droom die uitkwam. Coach Vujadin Boskov wilde wisselen en ik kon het niet geloven dat ik degene was die hij uitkoos. Voor een Roma-fan is debuteren in het eerste elftal het ultieme”, vertelt hij in gesprek met Marca. “Wat betreft het aanvoerderschap: dat belichaamt de droom van veel kinderen. Het is een enorme verantwoordelijkheid.”

“Als kind had ik maar één droom: om het shirt van de club waar ik van houd te dragen. Ik heb dat idee nooit verraden. Rome is de mooiste stad van de wereld, het kan je altijd verrassen met een straat, een hoekje, een detail. Als een Romein en een Roma-fan is het een eer om hier mijn loopbaan af te kunnen sluiten”, gaat Totti verder. “Ik had ergens anders zeker meer prijzen kunnen winnen, maar mijn grootste triomf is mijn loyaliteit aan Roma.”