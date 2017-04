Mourinho twijfelt aan mentaliteit duo: ‘Voorzichtig, voorzichtig, voorzichtig’

José Mourinho baalt van het aanhoudende blessureleed van Chris Smalling en Phil Jones. De verdedigers maken deel uit van een waslijst aan geblesseerden bij Manchester United. Smalling en Jones, die respectievelijk kampen met een knieblessure en een voetblessure, misten de laatste zeven officiële wedstrijden en ontbreken donderdagavond ook tegen Manchester City.

De kans is daarom groot dat Daley Blind naast Eric Bailly start in het centrum van de achterhoede. Mourinho lijkt openlijk te twijfelen aan de mentaliteit van Jones en Smalling. "Of ze een toekomst hebben op Old Trafford? Natuurlijk. Ik hoop dit seizoen nog. Het gaat niet alleen om hem, maar om de filosofie en de mentaliteit om hen heen. Voorzichtig, voorzichtig, voorzichtig... Ze hebben gewoon een voorzichtige houding. Dat is deel van een werkfilosofie", citeert Sky Sports.

De blessuregolf komt op een slecht moment voor Manchester united, dat strijdt voor een plek in de top vier en nog actief is in de Europa League. "Misschien zien tegenstanders ons met andere ogen, nu we Zlatan Ibrahimovic, Paul Pogba, Marcos Rojo, Juan Mata, Phil Jones en Chris Smalling niet tot onze beschikking hebben. Maar ze zijn niet dom of naïef. Ze weten dat we onze huid nog steeds duur verkopen."