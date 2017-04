Van der Vaart geïmponeerd: ‘Hij kan echt een grote voetballer worden’

Rafael van der Vaart dicht Dele Alli een gouden toekomst toe. De aanvallende middenvelder van Tottenham Hotspur is bezig aan een ijzersterk seizoen en maakte 20 doelpunten in 44 officiële wedstrijden. Alli werd onlangs gekroond tot PFA Young Player of the Year en dat is volgens Van der Vaart meer dan verdiend.

"Het is een genot om hem te zien voetballen", vertelt de voormalig ster van Tottenham op de website van de Londense club. "Hij is nog zo jong en gretig. Daar houd ik van. Hij is snel en heeft een fantastische skill set. Het is een bijzondere speler. Als hij van het voetbal blijft genieten, kan hij echt een grote worden."

De van een blessure herstelde middenvelder van FC Midtjylland hoopt dat Alli de tijd krijgt zich te ontwikkelen. "Hij moet zijn potentieel waar kunnen maken. Het is voor jonge spelers niet makkelijk in de Premier League. Voor Engelse jongens is het misschien wel nog moeilijker, want alle ogen zijn op ze gericht."