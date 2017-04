Zaakwaarnemer duidelijk: ‘Klaassen vertrekt na het seizoen bij Ajax’

Davy Klaassen liet onlangs nog weten dat hij nog geen besluit over zijn toekomst heeft genomen. Van Sören Lerby, de zaakwaarnemer van de captain van Ajax, komen nu echter andere geluiden. Hij laat in gesprek Corriere dello Sport weten dat de middenvelder bezig is aan zijn laatste maanden in Amsterdam.

“Klaassen zal aan het einde van het seizoen vertrekken, hij wordt gevolgd door een aantal grote clubs”, laat de Deen, die in het verleden zelf ook bij Ajax speelde, optekenen door het Italiaanse medium. Lazio is een van de clubs die in verband wordt gebracht met Klaassen, maar hoort niet bij de belangstellenden die nu het meest concreet zijn: “Daar heb ik geen contact mee gehad”, vertelt Lerby.

Clubs als Schalke 04, Napoli, Everton, Southampton, Borussia Dortmund en Villarreal werden de afgelopen maanden al in verband gebracht met Klaassen, die naar verluidt zo’n vijftien miljoen euro moet kosten. De aanvoerder heeft nog een contract tot medio 2019 in de Amsterdam ArenA.