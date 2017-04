‘Het uitschot van Catalonië zal de landstitel niet eens ruiken na de leugens’

Sjeik Abdullah Al-Thani is het gesprek van de dag in voetbalminnend Spanje. De preses van Málaga stelt het niet op prijs dat er wordt getwijfeld over de club en/of trainer Míchel vanwege zijn verleden bij Real Madrid. Málaga is op de laatste speeldag de tegenstander van Real Madrid en dat kan een cruciaal duel zijn. Real heeft evenveel punten als Barcelona, maar heeft één wedstrijd minder.

Een overwinning van Málaga kán Barcelona de landstitel schenken, maar een flets optreden tegen de hoofdstedelingen kán ervoor zorgen het team van Zinédine Zidane de champagne kan ontkurken. Míchel, een levende legende in de historie van Real Madrid, benadrukte eerder deze week dat hij 'meer Madridista' is dan Jorge Valdano, die op de laatste speeldag van 1991/92 met Tenerife van Real Madrid won: de eilandclub handhaafde zich, de landstitel ging naar het Barcelona van wijlen Johan Cruijff.

"Iedereen die mij kent weet dat ik altijd wil winnen, dat is waar ik van houd. Op de laatste speeldag zal alles al beslist zijn", zo verzekerde hij. Media in Catalonië en fans van Barcelona vragen zich desondanks toch af hoe eerlijk de laatste speeldag zal verlopen, tot woede van Al-Thani. "Met de hulp van God zullen we van Real Madrid winnen, maar het uitschot van Catalonië zal de landstitel niet eens ruiken na de leugens over Míchel."

Luis Enrique wilde woensdagavond weinig kwijt over de laatste speeldag. "Vertrouwen op Málaga? Als mijn oma wielen zou hebben, zou ze een fiets zijn." Barcelona speelt komend weekeinde de stadsderby bij Espanyol, krijgt Villarreal op bezoek, reist af naar Las Palmas en sluit het competitieseizoen in eigen huis af tegen Eibar. Een week later staat de bekerfinale tegen Alavés op het programma.

Real heeft een drukker programma. Het team van Zidane speelt zaterdag in eigen huis tegen Valencia en moet tussen de Champions League-wedstrijden tegen Atlético Madrid in actie komen bij Granada. Daarna volgt een thuisduel met nummer vier Sevilla en een week later het veelbesproken duel in Málaga. Het is nog niet duidelijk wanneer Celta de Vigo - Real Madrid wordt ingehaald, door de Europese verplichtingen van beide teams.