Donderdag, 27 April 2017

Phillip Cocu op shortlist voor droombaan

Diego Simeone heeft een aanbod van Internazionale om volgend seizoen in de stappen afgeslagen. De huidige trainer van Atlético Madrid kon een blanco cheque ondertekenen in het Giuseppe Meazza. (Marca)

AS Roma hoopt Adam Masina in de zomer over te kunnen nemen van Bologna. I Giallorossi ondervinden echter wel stevige concurrentie van Napoli, Juventus, Internazionale en AC Milan. (Il Resto del Carlino)

Phillip Cocu staat op de shortlist voor de positie van trainer bij Barcelona. Athletic Club-coach Ernesto Valverde is echter de belangrijkste kandidaat om Luis Enrique op te volgen. (De Telegraaf)

Arsenal gaat binnenkort om de tafel met Alex Oxlade-Chamberlain. The Gunners hopen Liverpool te snel af te zijn door de Engelsman een nieuw contract te laten ondertekenen. (The Sun)

Manchester City krijgt concurrentie in de strijd om Djibril Sidibé. Juventus ziet in de back van AS Monaco een goede vervanger van Dani Alves en Stephan Lichtsteiner, die beiden al in de dertig zijn. (Diverse Italiaanse media)