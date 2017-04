Ayre doet boekje open: ‘Voordat jullie belden had Suárez al iemand gebeten!’

Barcelona telde in 2014 circa 94 miljoen euro neer voor Luis Suárez, die daarmee de duurste speler van Liverpool ooit werd. Niet iedereen was overtuigd van de zet van Barcelona: vlak voor zijn overstap beet Suárez in de schouder van Giorgio Chiellini en werd hij maandenlang geschorst. De Spanjaarden probeerden te profiteren van het incident.

Voormalig directeur Ian Ayre van Liverpool weet nog dat Barça de prijs probeerde te drukken. "De moeilijkste transfer was die van Suárez. Ten eerste wilde niemand dat hij zou vertrekken en ten tweede beet hij middenin de onderhandelingen een speler op het WK."

"Tijdens die wedstrijd, meteen nadat Suárez de speler had gebeten, belde de sportief directeur van Barcelona me. 'Mijn vriend, hij heeft iemand gebeten. Hoe kan je vasthouden aan deze prijs?' Ik zei: 'Voordat jullie belden had hij al iemand gebeten!'" Suárez had eerder hetzelfde gedaan bij Otman Bakkal en Branislav ivanovic.