‘Barça en Man City belden mijn zaakwaarnemer, maar Mourinho belde mij’

Eric Bailly neemt het donderdagavond met Manchester United op tegen Manchester City, maar tekende afgelopen zomer bijna bij de stadsrivaal. De van Villarreal overgekomen verdediger speelde in gedachten al in het Etihad Stadium, totdat José Mourinho tussenbeide kwam. De manager van Manchester United wist Bailly over te halen om naar Old Trafford te komen.

In gesprek met de Daily Mirror blikt Bailly terug op de transferzomer van 2016. De 23-jarige centrumverdediger werd in Ivoorkust gebeld door een Portugees nummer. "Mourinho stelde zichzelf voor en ik kon het niet geloven. Voordat ik naar Manchester United ging, werd ik gevolgd door Manchester City. In gedachten speelde ik daar al. Maar toen veranderde alles."

Bailly kreeg het gevoel dat Mourinho hem ten koste van alles wilde binnenhalen. "Hij toonde meer belangstelling en hij belde me persoonlijk. Daarom speel ik nu voor Manchester United. Mijn zaakwaarnemer werd gebeld door Manchester City en Barcelona, maar zij waren niet zo geïnteresseerd als Mourinho. Hij zette echt door."