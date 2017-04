‘Guardiola deed voor de finale alle lichten uit en toonde ons Gladiator’

Samuel Eto'o is nog altijd actief als voetballer, maar heeft bij Sky Italia uitgebreid teruggeblikt op zijn carrière. De 36-jarige spits van Antalyaspor won onder meer tweemaal de Champions League met Barcelona en scoorde in beide finales. Voorafgaand de eindstrijd van 2009, in Rome tegen Manchester United, had Josep Guardiola een bijzondere methode om zijn spelers te motiveren.

"Bij Barcelona leefden we doordeweeks heel relaxed toe naar wedstrijden", vertelde de routinier. "Als we dan eenmaal in de kleedkamer waren voor de wedstrijd, voelde het alsof we de klus alleen nog maar hoefden te klaren. Maar de Champions League-finale in Rome was anders." Toen Barcelona na de warming-up terugkeerde in de kleedkamer, deed Guardiola de lichten uit, "Hij toonde ons een fragment uit de film Gladiator. Daar kregen we zó veel energie van. Uiteindelijk wonnen we."

Eto'o begon zijn carrière in Europa bij Real Madrid, dat hem in 1996 bij de jeugdopleiding haalde. Nadien kwam de Kameroener tot drie duels voor de Koninklijke. Eto'o wist dat hij talent bezat en was 'nooit bang' dat hij het niet zou redden als prof. "Maar je twijfelt weleens aan jezelf, want in Afrika komen kansen niet zo vaak voorbij. Toen ik bij Real Madrid kwam, wist ik dat dit mijn pad was. Wat er ook gebeurt, ik ga het redden, dacht ik."

Zijn doorbraak in Europa had Eto'o te danken aan Pirri. De Real-legende brak een lans voor de spits, vertelt Eto'o. "Hij zag me in actie tegen de jeugdploeg van Ivoorkust en belde me op voor een stage bij Real. Ik geloofde hem eerst niet, maar toen ik er was, zag ik Roberto Carlos, Raúl, Fernando Redondo: mijn idolen. Fabio Capello was de trainer. Na een training kwam hij naar me toe en zei: 'Jij blijft hier'."