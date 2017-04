Van Gaal kende Müller niet bij Bayern: ‘Dat is een mooi verhaal’

Thomas Müller beleefde in het seizoen 2009/10 zijn doorbraak bij Bayern München onder Louis van Gaal. De aanvallende middenvelder annex spits werkte destijds ook samen met Andries Jonker, die in de zomer van 2009 met Van Gaal meekwam als assistent. De huidige oefenmeester van VfL Wolfsburg blikt in BILD terug op de ontdekking van Müller. Zaterdag neemt Wolfsburg het op tegen Bayern.

"Dat is een mooi verhaal", vertelt Jonker. Voorafgaand het seizoen zat het Nederlandse duo om de tafel met Hermann Gerland, toenmalig trainer van het tweede elftal. "Mijn taak was om alles op te schrijven wat Hermann zei. We gingen alle spelers af", weet Jonker nog. "Toen zei Hermann: 'Thomas Müller'. We kenden hem nog niet. Volgens Hermann kon hij op alle posities in de voorhoede uit de voeten. 'Waar moet hij dan spelen?', vroeg Louis. 'Bij het eerste. En hij gaat international worden', reageerde Hermann."

Van Gaal vroeg vervolgens of Gerland het zeker wist. "Hermann antwoordde: 'Ik heb een weddenschap met Uli Hoeness. Hij gaat het nationale elftal halen. Waarom? Omdat hij altijd doelpunten maakt." In maart 2010 debuteerde Müller als international; sindsdien was hij goed voor 85 interlands. De samenwerking met de Duitser beviel Jonker altijd goed. "Als je Thomas iets vertelt, pakt hij het meteen op. Het was heel makkelijk om hem dingen bij te brengen. In zijn eerste jaar kwam hij in de pauze van wedstrijden naar me toe om te vragen wat hij beter kon doen. Het advies dat ik hem gaf, voerde hij meteen uit."