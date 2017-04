'Masche' zorgt voor uniek moment in Camp Nou: 'Ik kon geen 'nee' zeggen'

Javier Mascherano maakte woensdagavond tegen Osasuna (7-1) eindelijk zijn eerste treffer in het tenue van Barcelona, na 319 officiële duels voor de Catalanen. Bij een stand van 5-1 kreeg het team van Luis Enrique een strafschop, waarna enkele ploeggenoten van Mascherano erop stonden dat hij vanaf elf meter zou aanleggen. Tot grote vreugde van iedereen in het Camp Nou benutte de Argentijns international de penalty.

Mascherano wilde het na afloop zo min mogelijk over zijn doelpunt hebben. "Het is niets. Ik zie het meer als een anekdote, als een blijk van waardering. Meer niet. De overwinning is het belangrijkste, zeker na onze zege op Real Madrid. Ik zie voetbal als een teamsport: iedereen heeft zijn eigen rol en doelpunten maken behoort niet tot mijn takenpakket. Dat is voor mij heel duidelijk", zo verzekerde Masche.

Ivan Rakitic was eigenlijk degene die zich moest ontfermen over de strafschop. "Ik wilde de verantwoordelijkheid nemen, maar Gerard Piqué zei dat Mascherano hem moest nemen. Hij had gelijk", zo reageerde de Kroaat na afloop, om vervolgens lachend toe te voegen. "Je moet altijd luisteren naar de voorzitter."

Mascherano verzekert dat hij nimmer op een dergelijk moment in een wedstrijd heeft gewacht. "Nee, het hield me niet bezig. En nog steeds niet. Ik vind de aandacht van mijn collega's en het publiek in het Camp Nou waardevoller. Ik kon geen 'nee' zeggen toen het team erop aandrong dat ik de penalty moest nemen. Maar ik had niet de intentie om ooit een strafschop te nemen."

Luis Enrique vond de treffer van Mascherano ook een anekdote. "Lionel Messi stond niet meer op het veld en ik wist dus ook niet meer wie de penalty ging nemen. Het publiek vroeg om Mascherano en Piqué was er vervolgens snel bij. Ik zie het als een anekdote, omdat hij niet in het veld staat om doelpunten te maken. We hebben het over een voetballer met een geweldig rendement, een voetballer die ons veel heeft gegeven en veel zal geven."