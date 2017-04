Luis Enrique looft miljoenenaankoop: ‘Hij heeft een beestachtige potentie’

André Gomes maakte woensdagavond voor het eerst in zijn loopbaan twee doelpunten in één wedstrijd. De Portugees international had daarmee een productief aandeel in de 7-1 zege van Barcelona op Osasuna. Gomes kent geen makkelijk eerste seizoen in het Camp Nou, waar een deel van de fans de miljoenenaankoop regelmatig op een fluitconcert trakteren.

Luis Enrique was lovend over het optreden van Gomes. "Afgezien van zijn twee goals, wat een ongekende prestatie is, heeft hij een beestachtige potentie", zo verzekerde de oefenmeester van Barcelona. "Dat kan ik wel duizend keer herhalen, ook al wordt hij volop bekritiseerd. Hij kan op verschillende posities spelen."

"Hij gebruikt dertig procent van zijn capaciteiten. Stel je eens voor als hij dat honderd procent zou doen. Hij moet zijn emoties beter leren beheersen, maar dit is de beste club om dat te leren. Hij is veeleisend, verantwoordelijk en heeft kwaliteit. Hij heeft op een nieuwe positie gespeeld, aan de zijkant, en hij kwam tweemaal in het strafschopgebied om te scoren."

Gomes, 23 jaar, kwam afgelopen zomer voor 35 miljoen euro over van Valencia. De Oost-Spaanse club kan nog eens 20 miljoen euro extra toucheren als Barcelona en/of Gomes aan bepaalde sportieve doelstellingen voldoen.