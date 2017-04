PSV kan na vier jaar eindelijk concreet worden voor Braziliaanse aanvaller

PSV werkt achter de schermen aan de komst van Mauro Junior, zo meldt het Eindhovens Dagblad. De zeventienjarige aanvaller is al sinds 2013 bij PSV in beeld: de Braziliaan liep diverse malen stage op De Herdgang en maakt een goede indruk op de beleidsbepalers in Eindhoven.

Mauro Junior viert over ruim een week zijn achttiende verjaardag en kan vanaf dat moment een professioneel contract ondertekenen. De Braziliaanse tiener, afkomstig van Desportivo Brasil, heeft al voet op Nederlandse bodem gezet: hij traint de komende weken opnieuw mee bij de jeugdopleiding van PSV.

De clubleiding van PSV bereikte eerder al een mondeling akkoord over een contract met Mauro Junior en zijn begeleiders. Hij sluit na de zomer direct aan bij Jong PSV, dat het dit seizoen verdienstelijk doet in de Jupiler League.