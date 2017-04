Van Breukelen polste ook een derde optie: ‘Ik verwacht niet dat hij nog belt’

Huub Stevens denkt niet dat hij de opvolger van Danny Blind wordt. Hij werd onlangs door KNVB-directeur Hans van Breukelen voorzichtig gepolst, indien Henk ten Cate of Dick Advocaat niet de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal zou worden. De aanstelling van laatstgenoemde door de KNVB lijkt momenteel echter een formaliteit.

"Ik vind dat Hans dat heel eerlijk en open op tafel gooide en hij vertelde me precies hoe het zat en dat hij eerst met andere kandidaten zou praten", vertelt Stevens in gesprek met het Eindhovens Dagblad. "Prima, ik houd van duidelijkheid en een eerlijk verhaal. Het kwam niet bij mijn zaakwaarnemer terecht, maar direct bij mij."

Stevens erkent dat de eerlijkheid van Van Breukelen in andere situaties wel eens funest kan zijn voor de oud-doelman. "Ik heb in elk geval altijd heel goede ervaringen met hem gehad.'' De 63-jarige oefenmeester verwacht geen contact meer, zeker nu Advocaat de opvolger van Blind lijkt te worden. "Ik verwacht niet dat hij nog belt, we zien het wel."