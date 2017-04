Dick Advocaat reageert: ‘Het heeft geen zin om er nu over te praten’

Dick Advocaat en Ruud Gullit gaan samen aan de slag bij het Nederlands elftal, zo meldt ook De Telegraaf donderdag. Volgens het dagblad staan alleen nog enkele praktische zaken de afronding van de aanstelling van Advocaat als bondscoach in de weg.

Het contract van Advocaat met zijn werkgever Fenerbahçe zou normaal gesproken op 1 juni aflopen, maar vanwege de verkiezingen in Turkije is vorige week een speelronde uitgesteld en daardoor loopt de competitie pas op zondag 4 juni af. Het Nederlands elftal speelt op 31 mei in en tegen Marokko en komt op 4 juni uit tegen Ivoorkust.

"Het heeft geen zin om er nu over te praten", vertelde Advocaat woensdagavond na het bekerduel met Basaksehir. "Iedereen moet eerst nadenken voordat er een beslissing valt. Laten we eerst een aantal dagen wachten, dan wordt de situatie vanzelf duidelijker."

Gullit had woensdag een gesprek met de KNVB. Tot gisteren had de oud-voetballer geen enkel contact gehad met de KNVB of technisch directeur Hans van Breukelen. Wel had hij al in het openbaar gezegd een functie bij Oranje interessant te vinden. Vorig jaar lukte het Van Breukelen nog niet om Gullit te strikken als assistent van toenmalig bondscoach Danny Blind.