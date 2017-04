‘Ik heb toch besloten om geen assistent-bondscoach van Oranje te worden’

Fred Rutten heeft een aanbieding afgeslagen om assistent-bondscoach van het Nederlands elftal te worden. De oefenmeester is momenteel clubloos nadat hij in januari werd ontslagen bij Al-Shabab uit de Verenigde Arabische Emiraten. De ex-coach van onder meer PSV en Feyenoord gaat liever een club trainen, zo verklaart hij aan het Algemeen Dagblad.

Rutten sprak onder anderen met technisch directeur Hans van Breukelen van de KNVB en Henk ten Cate. Laatstgenoemde was in beeld om bondscoach te worden, maar besloot toch af te zien van die functie. "Met Ten Cate heb ik een prima gesprek gehad en goed over voetbal kunnen praten. Toch heb ik besloten om het aanbod niet aan te nemen, aangezien ik in deze fase van mijn carrière als hoofdcoach werkzaam wil blijven", legt Rutten uit aan het dagblad.

De KNVB ziet Dick Advocaat naar verluidt als de belangrijkste kandidaat om de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal te worden, samen met Ruud Gullit als assistent. Volgens De Telegraaf staan alleen nog enkele praktische zaken de afronding van de aanstelling van Advocaat als bondscoach in de weg.

Advocaat ligt nog tot 1 juni vast bij Fenerbahçe en de Turkse competitie duurt nog tot 4 juni. Wil de Nederlander op de bank zitten bij de eerstvolgende (oefen)interland tegen Marokko op 31 mei dan moet hij eerst toestemming krijgen van de voorzitter van Fenerbahçe. Op 4 juni oefent het Nederlands elftal tegen Ivoorkust.