‘Ik sta open voor een langer verblijf en Feyenoord staat er net zo in’

Steven Berghuis heeft de clubleiding van Feyenoord laten weten dat hij graag langer wil blijven. De buitenspeler wordt dit seizoen gehuurd van Watford en keert in de zomer in principe terug naar zijn Engelse werkgever. Berghuis zelf hoopt dat Feyenoord voor een nieuwe samenwerking opteert, definitief of opnieuw van tijdelijke aard.

"Ik sta open voor een langer verblijf en Feyenoord staat er precies hetzelfde in", zegt Berghuis in gesprek met het Algemeen Dagblad. "Dat staat helemaal los van de vraag of we daadwerkelijk landskampioen worden of niet.'' De aanvaller is een gewaardeerde kracht in de succesformatie van Giovanni van Bronckhorst. In 35 duels in alle competities was de vleugelaanvaller reeds goed voor 8 doelpunten.

H0et contract van Berghuis loopt na dit seizoen nog twee jaar door bij Watford, dat hem in de zomer van 2015 voor circa 6,5 miljoen euro wegplukte bij AZ. Na een moeizaam debuutjaar in Londen, besloot Berghuis een fors deel van zijn jaarsalaris te laten vallen om weer aan voetballen toe te komen in de Eredivisie. Het is onduidelijk aan welk bedrag the Hornets denken om de Nederlander te laten gaan. "Daar wordt over gesproken", zegt Berghuis.