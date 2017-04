‘B-team’ van Real Madrid maakt indruk in fikse overwinning in Riazor

Real Madrid heeft goede zaken gedaan in de strijd om de landstitel. Enkele uren na de 7-1 zege van Barcelona op Osasuna was de Madrileense topclub met 2-6 te sterk voor Deportivo la Coruña. Zinédine Zidane deed in Riazor geen beroep op zijn belangrijkste krachten en zag hoe de veelal reserves middels goed spel een uitstekende zege boekten. Real Madrid heeft weer evenveel punten als Barcelona, maar de hoofdstedelingen moeten nog een inhaalduel met Celta de Vigo afwerken.

Real Madrid speelde een uitstekende eerste helft in Riazor en profiteerde optimaal van de defensieve gebreken van Deportivo. Na 52 seconden liep de thuisploeg reeds achter de feiten aan: Álvaro Morata ontving een uitstekende pass van Isco en liet Germán Lux met een hard schot volslagen kansloos. Na veertien minuten spelen verdubbelde James Rodriguez de voordelige marge. Uit een voorzet van Lucas Vázquez vanaf de rechterkant zorgde de Colombiaan bij de eerste paal voor het tweede doelpunt van los Merengues.

Deportivo leep rijp voor het slachthuis en mocht Lux dankbaar zijn dat het na een half uur al niet tegen een 0-4 achterstand aankeek. De doelman keerde pogingen van Lucas Vázquez en Morata en zag in de 34e minuut hoe zijn inspanningen beloond werden. Een waardeloze inzet van Gaël Kakuta kwam terecht bij Florin Andone, die rust de 1-2 kon maken. Eén minuut voor rust sloeg Lucas Vázquez toe. Na goed voorbereidend werk van Isco zette Marcelo voor en de Galiciër kon simpel voor de 1-3 zorgen.

In de tweede helft gaf Real Madrid de voorsprong niet uit handen en liep men zelfs verder uit. Na 66 minuten spelen omspeelde Morata de in de rust ingevallen Przemyslaw Tyton en bediende hij James: 1-4. Negen minuten later maakte Isco het vijfde doelpunt van de bezoekers. Na een voorzet van Lucas Vázquez schoot hij bij de tweede paal met rechts binnen. De uitstekende spelende doelpuntenmaker werd vervolgens gewisseld, net als de eveneens goed spelende Marco Asensio. Een rake kopbal van Joselu in de 83e minuut leek het laatste wapenfeit van de wedstrijd te worden, maar Tyton verkeek zich op een schot van Casemiro en zodoende eindigde de krachtmeting in 2-6.