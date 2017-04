Paris Saint-Germain droogt C-team van AS Monaco af en bereikt finale

Paris Saint-Germain mag dit seizoen hopen op drie hoofdprijzen. De ploeg van Unai Emery heeft de Coupe de la Ligue binnen, strijdt nog om de landstitel en bereikte woensdagavond de finale van de Coupe de France. Titelconcurrent AS Monaco gaf de halve finale totaal geen prioriteit en werd met 5-0 afgedroogd in het Parc des Princes. Over een maand wacht de finale tegen Angers.

Wie hoopte op een confrontatie tussen twee titelkandidaten op oorlogssterkte, kwam bedrogen uit. PSG speelde weliswaar in de sterkst mogelijke opstelling, maar trainer Leonardo Jardim van Monaco hechtte duidelijk meer belang aan de Ligue 1 en de Champions League. Verdediger Andrea Raggi was de enige die zijn basisplek behield ten opzichte van de zege op Olympique Lyon van zondag; verder was enkel aanvaller Valère Germain een speler die regelmatig uitkomt voor het eerste.

Andrea Raggi behield als enige zijn basisplaats bij AS Monaco.

Het mocht dan ook geen verrassing heten dat PSG de betere partij was. Bij rust stond het 2-0 en dat was nog een kleine marge: de thuisploeg had er minstens twee extra kunnen maken. Julian Draxler bracht zijn ploeg na 25 minuten op voorsprong na een enorme blunder van Morgan De Sanctis. De keeper liet de bal uit zijn handen glippen, waarna de bal via Edinson Cavani terechtkwam bij Draxler. Die maakte vermoedelijk het makkelijkste doelpunt uit zijn loopbaan, door ongehinderd af te ronden voor open doel.

Het mooiste doelpunt van de wedstrijd kwam op naam van Cavani. De spits, die dinsdag een nieuw contract ondertekende tot medio 2020, maakte op aangeven van Ángel Di María zijn 45ste van het seizoen. Cavani liet De Sanctis kansloos met een prachtige hakbal: 2-0. De Uruguayaan had er 3-0 van kunnen maken, maar scoorde niet uit een lastige hoek na het omspelen van De Sanctis. Blaise Matuidi trof vervolgens de paal. Overigens moest Alphonse Aréola ook enkele reddingen verrichten voor PSG in de eerste helft.

In de tweede helft werd de schade alleen maar groter voor Monaco. Safwan MBae zorgde kort na rust met een eigen doelpunt voor de 3-0. Hij werkte de bal ongelukkig binnen na een voorzet van Maxwell vanaf de linkerflank. Twee minuten na dat doelpunt was het opnieuw raak: Matuidi werd bediend door Di María en tikte bij de tweede paal binnen. De storm ging vervolgens liggen, al kreeg PSG nog wel mogelijkheden via onder meer Cavani en Lucas Moura. PSG leek genoegen te nemen met 4-0, maar schroefde de score vlak voor tijd toch op. Een schot van Maxwell kwam terecht bij Marquinhos, die de eindstand bepaalde.