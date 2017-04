Eriksen voorkomt misstap van Tottenham in Londense stadsderby

Tottenham Hotspur heeft woensdagavond ternauwernood drie punten kunnen pakken. Het team van manager Mauricio Pochettino zegevierde met 0-1 over stadsgenoot Crystal Palace, dankzij een raak schot van Christian Eriksen. De spelmaker was in zijn laatste twaalf duels goed voor evenveel doelpunten en vier assists. Door de zege blijft de achterstand op Chelsea vier punten bedragen.

In de eerste helft waren beide teams vooral bezig om elkaar uit te schakelen. Crystal Palace speelde in de eerste 45 minuten goed voetbal zonder grote kansen te creëren, terwijl Tottenham meer balbezit had maar niet in staat was om Wayne Hennessey op proef te stellen. Wilfried Zaha en Andros Townsend zorgden voor het meeste gevaar bij de thuisploeg; Harry Kane stond bij Tottenham echter op een eiland.

Na rust maakten Moussa Dembélé en Victor Wanyama plaats voor Heung-Min Son en Moussa Sissoko. Tottenham zocht met man en macht naar een openingstreffer, maar had zichtbaar moeite met de stugge defensie van the Eagles en leek genoegen te moeten nemen met een punt. Eriksen besliste in de 79e minuut echter anders. De Deen opteerde voor een schot vanaf 25 meter en zag hoe het leer in de linkerhoek belandde: 0-1. De nummer twee van de Premier League leunde vervolgens op de voorsprong en gaf de drie punten ook in de zeven minuten extra tijd niet meer uit handen.