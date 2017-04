Bayern kan ook DFB-Pokal vergeten na ingeving van Dembélé

Bayern München is nog maar op één front actief. Der Rekordmeister werd woensdag door Borussia Dortmund uitgeschakeld in de halve finale van de DFB-Pokal: 2-3. Vorige week werd men ook al geëlimineerd in de Champions League. Dortmund, dat in 2014 en in 2016 van Bayern verloor in de bekerfinale, treft nu Eintracht Frankfurt in de eindstrijd.

Javi Martínez was de meest opvallende man van de eerste helft. De verdediger was schuldig aan het tegendoelpunt na achttien minuten, maar maakte zijn fout goed door tien minuten later de stand gelijk te trekken. Het openingsdoelpunt van Marco Reus kwam als een verrassing, daar Bayern in die fase het overwicht had. De bezoekers leken er geen problemen mee te hebben om Bayern een opening te laten zoeken, totdat er plots een opening ontstond voor Dortmund.

Martínez leverde een dramatische terugspeelbal af, die werd onderschept door Raphaël Guerreiro. Diens schot werd nog gepareerd door keeper Sven Ulrich, maar via de paal kwam de bal terecht bij Reus: 0-1. De eerste kans die Bayern vervolgens kreeg, resulteerde direct in de gelijkmaker. Martínez torende boven iedereen uit en kopte een hoekschop van Xabi Alonso binnen. Daarna volgden kansen aan weerszijden, maar voor het rustsignaal werd niet meer gescoord.

Javi Martínez maakte de 1-1, na een grote fout bij de 0-1.

Een vrije trap van Guerreiro zeilde rakelings over, terwijl Martínez bijna zijn tweede maakte. Hij kopte ditmaal snoeihard op de paal. Collega-verdediger Mats Hummels zorgde ervoor dat de eerste helft alsnog met een voorsprong werd afgesloten. De voormalig Dortmund-icoon werd in het strafschopgebied bediend door Franck Ribéry en schoof de bal in één keer in de linkerhoek. Robert Lewandowski had de voorsprong verder moeten uitbreiden, maar faalde oog in oog met doelman Roman Bürki.

In de tweede helft ging het toch volledig mis voor Bayern. Pierre-Emerick Aubameyang zette zijn ploeg op gelijke hoogte: de aanvaller kon binnenknikken bij de tweede paal na een heerlijke voorzet van Ousmane Dembélé. Het tienertalent fungeerde bij het winnende doelpunt als afmaker. Dembélé kreeg de bal van Reus, vond het gaatje in het strafschopgebied en krulde de bal via de onderkant van de lat binnen. Arjen Robben was meermaals niet succesvol in de afronding, waardoor Bayern er geen verlenging uitsleepte.