Cocu duikt plots op bij Barcelona - Osasuna: ‘Dat zou fantastisch zijn’

De competitiewedstrijd tussen Barcelona en Osasuna kent woensdag een opvallende toeschouwer: Phillip Cocu. De aanwezigheid van de coach van PSV in het Camp Nou is niet meer dan een toeristisch tripje naar de stad waar hij in het verleden zijn brood verdiende, maar de media in Spanje leggen meteen de link naar de zoektocht van Barcelona naar een nieuwe hoofdtrainer.

Luis Enrique vertrekt na dit seizoen bij Barcelona en Cocu werd door diverse lokale media als een outsider voor de functie gezien, onder kandidaten als Ernesto Valverde en Jorge Sampaoli. "Dat zou fantastisch zijn", antwoordde Cocu op de vraag van Cadena SER over de eventuele mogelijkheid om de Catalanen te trainen.

"Je weet het nooit. Degene die Luis Enrique opvolgt, zal het moeilijk hebben", zo stelde Cocu, die zes jaar de clubkleuren van Barcelona verdedigde. De oud-middenvelder ondertekende in januari 2016 een nieuw contract met PSV, tot de zomer van 2019. Onder leiding van Cocu won de Eindhovense club alle prijzen in Nederland.