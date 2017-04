‘KNVB wil haast maken met Advocaat en gaat voor Gullit als rechterhand’

De KNVB wil haast maken met de aanstelling van Dick Advocaat als bondscoach. Volgens de NOS heeft de voetbalbond al contact gezocht met Fenerbahçe over de afwikkeling van het contract van de trainer. Binnen enkele dagen hoopt de KNVB op witte rook.

Advocaat staat tot het eind van dit seizoen onder contract in Turkije. Het slot van de competitie en de bekerfinale overlappen echter met de de vriendschappelijke duels met Marokko (31 mei) en Ivoorkust (4 juni) en het WK-kwalificatieduel met Luxemburg (9 juni). Het is overigens nog niet zeker dat Fenerbahçe de bekerfinale haalt; woensdagavond wacht de heenwedstrijd in de halve finales tegen Istanbul Basaksehir.

Toen Henk ten Cate nog topkandidaat leek, werd duidelijk dat Ruud Gullit de beoogde assistent-trainer was. Dat is niet veranderd nu Advocaat de beste papieren heeft. De clubloze Gullit liet zelf meermaals weten ook bondscoach te willen worden, maar lijkt zich te schikken in een rol als rechterhand. De bedoeling is dat Hans van Breukelen en Gullit binnenkort in Zeist om de tafel gaan om het oud zeer weg te nemen. De twee raakten openlijk in conflict, toen Gullit de beleidsbepaler onbetrouwbaar noemde na mislukte onderhandelingen over het assistent-bondscoachschap.