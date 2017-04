‘Sport’ kent vraagprijs Ajax: ‘Voor minder laten ze Sánchez niet gaan’

Barcelona is Davinson Sánchez nog altijd niet uit het oog verloren. Dat schrijft Sport woensdag. De regerend kampioen van Spanje hengelde een jaar geleden ook al naar de verdediger, maar destijds opteerde Sánchez voor Ajax. Hij kostte vijf miljoen euro en wordt inmiddels getaxeerd op het vijfvoudige, meent de krant.

"In principe is Ajax niet bereid om Sánchez voor minder dan 25 miljoen euro te laten gaan", weet men. Volgens het dagblad is de Colombiaan serieus in beeld bij Barcelona. Zijn leeftijd (twintig jaar) en lengte (1,88 meter) zouden in zijn voordeel spreken. Sánchez wordt gezien als een verdediger voor de 'middellange termijn'.

Sportief directeur Raül Sanllehí zou al contact hebben opgenomen met collega en vriend Marc Overmars. Sport schrijft zelfs dat Sanllehí de directeur van Ajax heeft 'gesmeekt' om Barcelona te waarschuwen, zodra er concrete ontwikkelingen rondom Sánchez zijn. De basisklant van Ajax zou ook door Premier League-clubs worden gevolgd. Zijn contract in Amsterdam loopt door tot medio 2021.