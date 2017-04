Viering van Messi in Bernabéu krijgt naar staartje voor 357 Real-fans

Real Madrid heeft de seizoenskaarten van 357 supporters ingetrokken. De titelkandidaat maakt dat besluit woensdag bekend via de officiële kanalen. Volgens de club hebben de 357 personen hun seizoenskaart doorverkocht aan supporters van Barcelona.

Nadat Lionel Messi zondag het winnende doelpunt maakte in El Clásico (2-3), toonde hij zijn shirt aan een vak Real-supporters. Toch zaten er aanhangers van de bezoekers in het vak. Ze toonden een sjaal van Barcelona en dat wordt niet op prijs gesteld door de Koninklijke. Real heeft 357 personen opgespoord die volgens de club hun seizoenskaart hebben doorverkocht, waarna is besloten om de jaarabonnementen in te trekken.

Bovendien moeten de personen vrezen voor hun lidmaatschap van Real. "De club wil aantonen dat we ons binnen onze mogelijkheden sterk blijven verzetten tegen deze illegale activiteit", laat Real weten. Men gaat werken aan een systeem om dergelijke praktijken in de toekomst te voorkomen. Door de nederlaag tegen de aartsrivaal heeft Real op dit moment hetzelfde puntenaantal als Barcelona. Wel heeft de ploeg van Zinédine Zidane een wedstrijd tegoed.