Huldiging van kampioen Feyenoord op maandag, schaal naar De Kuip

Als Feyenoord de landstitel pakt op 7 mei, dan staat de selectie van Giovanni van Bronckhorst op maandag 8 mei om 12:00 uur op balkon van het stadhuis op de Coolsingel, zo heeft burgemeester Ahmed Aboutaleb van Rotterdam woensdagavond gezegd. Feyenoord, politie, RET en gemeente werken momenteel aan de voorbereidingen.

De burgervader verbindt daar wel een voorwaarde aan. Als de festiviteiten zondag uit de hand lopen, gaat de huldiging maandag mogelijk niet door. "Als het een troep en een chaos wordt, ligt een huldiging de volgende dag niet voor de hand." Aboutaleb doet een dringend beroep op de supporters om zondag 7 mei feestelijk te laten verlopen, als Feyenoord zich daadwerkelijk tot kampioen van Nederland kroont.

"Feyenoord kan na achttien jaar weer kampioen worden. Het zou fantastisch zijn als dit kampioenschap op de Coolsingel kan worden gevierd. Samen met de club, politie en de supporters vertrouw ik erop dat het een onvergetelijk feest kan worden", zo benadrukte Aboutaleb.

De wedstrijd Excelsior-Feyenoord op 7 mei wordt volgens plan gespeeld op Woudenstein, het stadion van Excelsior en niet in De Kuip. In de afgelopen dagen gingen stemmen op het duel in de Kuip te spelen, om zoveel mogelijk toeschouwers in staat te stellen bij de kampioenswedstrijd aanwezig te zijn. De Rotterdamse driehoek, met Aboutaleb, de hoofdofficier van justitie en de korpschef, doet geen beroep op de KNVB om de wedstrijd in De Kuip te laten spelen.

Mocht Feyenoord op zondag 7 mei landskampioen worden, dan wordt de bijbehorende schaal aan de selectie niet op Woudestein, maar in De Kuip uitgereikt. Feyenoord plaatst schermen in de Kuip waarop betalende fans voor tien euro de wedstrijd kunnen volgen. In het stadion van Excelsior is maar plaats voor 4000 toeschouwers. Tot het moment van aankomst van de selectie zal er een feestelijk programma plaatsvinden in De Kuip, met onder meer optredens van artiesten.

Mocht Feyenoord tegen Excelsior geen kampioen worden, dan volgt een week later een nieuwe kans op de laatste speeldag. Daarin speelt Feyenoord thuis tegen Heracles Almelo. Ajax is de enige overgebleven concurrent in de strijd om de landstitel. De Amsterdammers hebben vier punten minder.