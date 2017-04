‘Gelukkig is Wout Weghorst geen Luuk de Jong, die is zo irritant sterk’

Guram Kashia kan zondag voor het eerst sinds zijn komst in 2010 een prijs pakken met Vitesse. De Arnhemmers nemen het in de finale van de KNVB Beker op tegen AZ. Kashia wacht vermoedelijk een directe confrontatie met Wout Weghorst en zegt op zijn hoede te zijn voor de spits van AZ.

Weghorst heeft in de Eredivisie intussen een reputatie opgebouwd een spits te zijn die het duel niet schroomt. "Als Weghorst speelt in de bekerfinale, wordt het een gevecht van man tegen man", kondigt de verdediger annex aanvoerder van Vitesse aan in gesprek met Voetbal International. "Een echte challenge. Oké, bij deze: challenge accepted. Ik kijk er zo naar uit. Het wordt een harde strijd met maar één winnaar."

Kashia vindt Weghorst niet de beste spits van de Eredivisie. "Gelukkig is hij geen Luuk de Jong, dat is de moeilijkste tegenstander in Nederland", zegt Kashia over de aanvaller van PSV. "Hij is zo irritant sterk. De Jong zoekt me juist op. Mooie, maar moeilijke gevechten, soms pijnlijk met een elleboog in je gezicht. Benieuwd waar Weghorst mee komt, ik zal er in elk geval klaar voor zijn."